"Магнит" расширяет географию соцпрограммы для людей с инвалидностью

К программе подключаются новые регионы, среди которых Архангельская, Вологодская, Воронежская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Липецкая, Кемеровская области, Краснодарский край и Республика Дагестан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Магнит" масштабирует федеральную мотивационную программу "Эстафета успешности" для молодых людей с инвалидностью. Программа стартует в десяти новых субъектах РФ, что позволит помочь большему числу участников интегрироваться в открытый рынок труда, сообщает пресс-служба ретейлера.

"Один из ведущих ретейлеров в России "Магнит" - совместно с социальной предпринимательской организацией Everland при поддержке Агентства стратегических инициатив запускают новую волну "Эстафеты успешности" - федеральной мотивационной программы для молодых людей с инвалидностью, которая помогает им интегрироваться в общество и открытый рынок труда", - сообщили в пресс-службе.

К программе подключаются новые регионы, среди которых Архангельская, Вологодская, Воронежская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Липецкая, Кемеровская области, Краснодарский край и Республика Дагестан. Это позволит увеличить количество участников проекта до 5 млн человек. Кроме того, программу дополнят образовательным блоком и специальными стратегическими сессиями.

"Эстафета успешности" позволяет показать юношам и девушкам с ограниченными возможностями здоровья сценарии и примеры успешных и самостоятельных людей с инвалидностью, познакомить с алгоритмами введения в профессию и выхода на рынок труда. В рамках проекта своим опытом делятся люди с инвалидностью, сумевшие добиться успеха в какой-либо сфере профессиональной или общественной жизни", - сообщила управляющий директор группы компаний "Магнит" Анна Мелешина.

Заместитель руководителя направления "Социальные проекты" АСИ Ирина Петрунина отметила, что ключом к инклюзивному развитию является тесное сотрудничество бизнеса и НКО. По ее словам, проект открывает новые горизонты для людей с инвалидностью, а его присоединение к региональной неделе "Открыто для всех" позволит еще большему числу молодых людей получить шанс на самореализацию.

По словам сооснователя инклюзивного проекта Everland, члена СПЧ при президенте России Игоря Новикова, в прошлом году проект успешно пилотировали в 10 регионах с участием более 2 млн человек. В настоящий момент стоит задача по масштабированию программы, для чего к мотивационному блоку добавили образовательный. В планах - дальнейшее расширение географии проекта.

О проекте

"Эстафета успешности" - федеральная социальная программа для молодых людей с инвалидностью и их семей, которую "Магнит" вместе с партнерами реализует с 2023 года. Инструменты программы нацелены на экспертное сообщество, работодателей и образовательную систему и позволяют увеличивать эффективность программ инклюзивного трудоустройства. За 2,5 года работы "Эстафета успешности" охватила спикеров и участников из более 16 регионов России. Было проведено 42 мероприятия, общая аудитория программы составила свыше 2,7 млн человек, из которых более 1,5 тыс. стали участниками мероприятий в очном формате.