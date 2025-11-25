ЛДПР предложила освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что инициатива направлена на поддержку семей, которые сталкиваются с финансовыми трудностями в период ухода за ребенком

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Думу законопроект, который предусматривает освобождение граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от начисления пеней и штрафов по потребительским кредитам. Об этом Слуцкий рассказал в рамках расширенного заседания фракции на тему: "Реализация прав и защита матерей в России".

По его словам, инициативу уже внесли в Госдуму. Речь идет о законопроекте о списании долгов и введении моратория на начисление штрафов, неустойки и пеней по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период этого отпуска.

По словам Слуцкого, законопроект направлен на поддержку семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в период ухода за ребенком. Лидер ЛДПР отметил, что отпуск по уходу за ребенком связан со значительным снижением доходов семьи.

"Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет лишь часть от заработной платы матери, что создает серьезную нагрузку на семейный бюджет", - отметил он. По его словам, в этой ситуации даже временная потеря возможности платить по кредиту может привести к долговой яме из-за стремительного роста штрафов и пеней.