Ярославская область на расселение аварийного жилья направит более 700 млн рублей

Из них 360 млн рублей выделят из федерального бюджета

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области направят более 700 млн рублей на решение проблемы расселения аварийного жилья в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Направим более 700 млн рублей на расселение аварийного жилья в ближайшие два года. 360 млн рублей составит федеральное финансирование, остальное выделим из областного бюджета. Средства позволят приступить к расселению домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года", - приводятся слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

По словам губернатора, особое внимание будет уделено строительству нового жилья как самому эффективному инструменту решения проблемы. Это даст возможность контролировать качество на всех этапах и обеспечивать квартирами сразу десятки семей. Также применяются и другие механизмы реализации программы - покупка жилых помещений на вторичном рынке, выплаты гражданам за квартиры в аварийных домах.

В 2022-2024 годах в регионе жилищные условия улучшили 2,8 тыс. человек. В 2025 году планируется охватить 1,3 тыс. человек.