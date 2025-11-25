Совфед обсудит закон о федеральном бюджете на 2026 год

Совет Федерации также обсудит закон об ужесточении условий получения полисов ОМС для трудовых мигрантов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Также на повестке палаты парламента - законы о бесплатном профобучении для 9-классников, не сдавших ГИА, и об ужесточении условий получения полиса ОМС для трудовых мигрантов.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Он расскажет о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ.

В повестке Совфеда закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

Согласно закону, в том числе в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн рублей, в 2027 году - 9,050 трлн рублей, в 2028 году - 9,704 трлн рублей; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн рублей, в 2027 году - 33,859 трлн рублей, в 2028 году - 36,164 трлн рублей.

Также в повестке рассмотрение законов о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, и бюджете фонда ОМС на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Также будет обсуждаться закон об ужесточении условий получения полисов ОМС для трудовых мигрантов. Согласно действующим нормам, мигранты должны отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок может быть увеличен до пяти лет.

Об экзамене

Кроме того, в повестке заседания СФ рассмотрение закона, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Предусматривается, что обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.