В Москве пройдет III конференция по экореабилитации Донбасса и Новороссии

Отдельный трек будет посвящен развитию экологического добровольчества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. III всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" пройдет в Москве. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсудят стоящие перед регионами экологические вызовы.

"В деловой программе сессии, направленные на адаптацию Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей к экологическому законодательству РФ. Для этих регионов остро стоят вопросы ликвидации накопленного вреда окружающей среде, защитного лесоразведения в борьбе с засухой и опустыниванием, централизованного водоснабжения и загрязнения водных объектов, формирования сферы обращения с отходами, реализации природоохранных проектов. Отдельный трек будет посвящен развитию экологического добровольчества. В ходе конференции презентуют самые успешные волонтерские практики", - говорится в сообщении пресс-службы АНО "Сад памяти", которая выступила организатором конференции.

Как отмечает пресс-служба, в Донбассе и Новороссии систему фактически приходится выстраивать заново, поскольку последние 30 лет там не проводились экологические мероприятия. Академики РАН считают, что полный масштаб экологических проблем только предстоит оценить. Но уже сейчас понятно, что на территориях находится большое количество крупных объектов накопленного вреда: фабрик, заводов, которые работали многие десятилетия и не всегда рационально использовали ресурсы.

"Также на состояние экосистем влияют боевые действия. По предварительным расчетам, в результате обстрелов с украинской стороны повреждено примерно 360 га степной растительности с редкими видами и около 1 300 га леса. В числе негативных факторов также загрязнение почв от боеприпасов с фосфором", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, необходимо решить кадровую проблему. Укомплектованность профильных ведомств специалистами в среднем составляет 30%. Интеграция исторических регионов в правовую систему России - один из наиболее важных вопросов. В ходе дискуссий участники конференции не только поделятся опытом своих регионов, но и предложат дополнительные меры по решению экологических проблем, заключили организаторы.

АНО "Сад памяти" - оператор программы направления в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти этих субъектов на 2023-2025 годы.