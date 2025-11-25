В Петербурге эксперты со всей России обсудят развитие патриотического туризма

Обсуждение состоится в рамках форума, который пройдет с 26 по 28 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Интеграцию музеев в туристические продукты, научно-популярный туризм и цифровые технологии в продвижении культурного наследия, а также роль гастрономического туризма в области продвижения национальной идентичности обсудят эксперты из 30 регионов России на III Всероссийском форуме по развитию патриотического туризма. Он пройдет в Петербурге с 26 по 28 ноября, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга.

"Санкт-Петербург - один из лидеров патриотического туризма. Совместно с городским туристско-информационным бюро мы развиваем этот сегмент: создаем новые и возрождаем старые маршруты. В этом году благодаря городскому туристско-информационному бюро форум выходит на новый уровень: актуальные темы, возможность реальной практики, большой выбор сессий. Патриотическое воспитание сохраняет историческую память, укрепляет гражданскую идентичность и через экскурсии и музейные программы помогает передавать ценности мужества, ответственности и уважения к подвигам прошлого" - привели в пресс-службе слова председателя комитета Евгения Панкевича.

Тема форума - "Патриотический туризм как пространство диалога поколений: культурные смыслы, цифровые форматы и социальное вовлечение". Участников ждут не только экспертные дискуссии, но и интерактивные сессии, мастер-классы и деловые игры, нацеленные на создание конкретных проектов и заключение партнерств.

О форуме

Всероссийский форум по развитию патриотического туризма впервые прошел в 2023 году. За два года форум уже посетили 300 специалистов из более чем 50 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, а также представителей Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. По итогам предыдущих мероприятий были сформированы межрегиональные партнерства, инициированы совместные туристические проекты, разработаны предложения по государственной политике в сфере патриотического туризма.