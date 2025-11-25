Мерц указал на неприемлемо низкую занятость украинцев в Германии

В некоторых странах этот показатель составляет 70-80%, в ФРГ по-прежнему ниже 30%, подчеркнул канцлер

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неприемлемо низкой занятости украинских беженцев, которых приняла его страна.

"Ведь у нас в Германии один из самых низких показателей занятости среди украинских беженцев во всем ЕС", - сказал он, выступая на конференции Федерального объединения работодателей Германии, его речь опубликовала пресс-служба правительства ФРГ. "В некоторых странах он составляет 70-80%. У нас по-прежнему ниже 30%", - отметил Мерц, добавив, что "это неприемлемо". "Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам, но если они могут, то должны работать", - подчеркнул канцлер.

19 ноября правительство Германии одобрило поправки, которые лишают украинских беженцев, прибывших в ФРГ после 1 апреля 2025 года, так называемых гражданских пособий (Bürgergeld, "бюргергельд"). Они впредь будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас. На одного "бюргергельд" составляет до €563, за подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. К тому же государство оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Базовая материальная помощь беженцу составляет €441 в месяц.

Основной целью законопроекта является ускорение интеграции украинцев на рынке труда. В ФРГ находятся около 1,1 млн украинцев. При этом показатели их занятости в стране значительно ниже, чем в других европейских государствах. Так, в Польше трудоустроены около 70% из проживающих там украинцев, в Чехии - примерно 60%. Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.