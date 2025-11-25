Россиян предупредили о штрафах за небезопасное крепление гирлянд

Эксперт Народного фронта Юлия Дубинина отметила, что штраф за такое правонарушение может достигать 400 тыс. рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности, за нарушение правил размер штрафов для граждан России может достигать 15 тыс. рублей, для юрлиц - 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

Она отметила, что под правила пожарной безопасности подпадают любые электросветовые украшения, установленные на окнах, дверях, балконах, фасадах, в подъездах и на общем имуществе дома.

"Если жильцы используют несертифицированные гирлянды, перегружают сеть или крепят их на горючие конструкции, это считается нарушением, - рассказала эксперт. - Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности. При поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку. Для граждан штраф составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на физлиц-предпринимателей - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; на юрлиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей".

Для украшения общественного пространства Дубинина призвала использовать сертифицированные гирлянды. "Не подключайте их через самодельные удлинители и не выводите проводку на общее имущество без разрешения управляющей компании. Создавайте новогоднее настроение, но обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности ", - сказала она.