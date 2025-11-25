Сенатор Писарева призвала не засорять русский язык лишними иностранными словами

Бездумное заимствование чужих слов - это неуважение своей истории и достижений своего народа, подчеркнула зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бездумное заимствование иностранных слов в русском языке является неуважением к истории и достижениям народа. Об этом заявила ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

"Признаюсь, я устаю от, как говорил Константин Паустовский в произведении "Поэзия прозы", засилья иностранщины - хакатон, девелопмент и т. п. Считаю, что бездумное, без необходимости заимствование чужих слов - это умаление себя, неуважение своей истории и достижений своего народа", - сказала сенатор.

По мнению Писаревой, чтобы не допускать "коверканья", прежде всего нужно, чтобы "первоклассных образцов языка" было больше. "В комитете по образованию, науке и культуре <...> мы поддерживаем писателей и выступаем за обновление фондов школьных библиотек и библиотек общего пользования лучшими образцами родного слова, поддерживаем современных писателей", - рассказала она.

Сенатор также отметила, что существует "закон экономии речевых усилий", когда в условиях многозадачности люди идут на компромиссы, жертвуют полнотой своих мыслей. "Поэтому так важно черпать силы из нашей щедрой литературной сокровищницы, чтобы в целости передать глубину и блеск нашего языка детям. Чтение и в целом образование я считаю в приоритете жизни каждого человека, для сохранения нашего великого и могучего русского языка", - заключила сенатор.