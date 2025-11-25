В ГД изучат опыт регионов по регулированию минимальной площади квартир

Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что необходимо работать и над доступностью жилья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Региональный опыт по установлению минимальной площади жилья необходимо оценить перед принятием какого-либо решения на федеральном уровне. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия").

По словам депутата, опыт Москвы, которая с августа 2024 года ввела запрет на строительство однокомнатных квартир и студий площадью менее 28 кв. м, заслуживает внимания, однако "то, что подходит для экономически сильных регионов, таких как Москва или Ленинградская область, не всегда применимо для всей страны".

"В Госдуме мы придерживаемся принципа: сначала изучить региональный опыт, затем принимать решения на федеральном уровне. Мы хотим посмотреть на практику регионов, которые ввели подобные ограничения, и только потом по итогам примем решение. На сегодняшний день вопрос о введении жесткого федерального запрета на законодательном уровне не обсуждается", - сказал депутат.

Пахомов отметил, что увеличение минимальной площади жилья необходимо рассматривать как один из инструментов "повышения комфортности жилой среды и обеспечения семей условиями для нормального проживания и воспитания детей". "Но одновременно необходимо работать над доступностью жилья - развивать альтернативные механизмы приобретения, такие как лизинг жилья, некоммерческая аренда, программы поддержки вторичного рынка", - сообщил парламентарий.

Ранее Минстрой рекомендовал регионам согласовывать проекты с площадью квартир-студий от 28 кв. м. Выполнение этого условия остается на усмотрение региональных властей.