В Народном фронте назвали условия для запрета движения курьеров по тротуарам

Такой запрет возможен исключительно через внесение изменений в ПДД, сообщила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" юрист Екатерина Соловьева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Запрет на езду курьеров по тротуарам возможен только при системном подходе, включая внесение изменений в ПДД и четкое определение статуса электровелосипедов с учетом мощности и зон допуска, чтобы исключить разночтения в нормативных актах. Об этом ТАСС сообщила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" юрист Екатерина Соловьева, предложив приравнять электровелосипеды к категории L и ввести упрощенную регистрацию через портал госуслуг.

Комментируя инициативы по системному регулированию движения курьеров, она отметила, что они представляют собой лишь мнения, поскольку конкретные законодательные предложения в части механизмов отсутствуют. Эксперт отметила, что сервисы доставки уже несут ответственность за курьеров, если те причиняют вред, однако этого недостаточно.

"С юридической точки зрения, запрет движения по тротуарам возможен исключительно через внесение изменений в ПДД. Первоочередной задачей здесь является наведение порядка в терминологии: требуется четкое определение транспортного средства с учетом мощности и разрешенных зон движения, консолидированное, а не существующие сегодня разрозненные толкования в различных нормативных актах", - отметила Соловьева.

По ее мнению, регистрация и контроль таких транспортных средств важны. "Можно приравнять электровелосипеды к категории L и ввести упрощенную регистрацию через портал госуслуг с проверкой мощности", - предложила Соловьева. При этом, если транспортное средство не требует документов, регистрация не нужна, но нужен контроль оборота всей электровелотехники.

Она подчеркнула, что существующий контроль за мото- и электровелотехникой практически отсутствует. "Проблема не только в регистрации, но и в полном отсутствии контроля за оборотом техники, будь то электровелосипеды или питбайки", - считает эксперт.

Кроме того, по ее мнению, один из ключевых вопросов на сегодняшний день - необходимость создания инфраструктуры. "На тех территориях, где ее создание невозможно, на тротуарах, следует вводить ограничения на движение для всех, кроме пешеходов. В этом случае курьеров придется переместить на проезжую часть, однако стоит учитывать, что такое перемещение уместно не везде. Принудительное перемещение без должной подготовки приведет к обратному результату - росту дорожно-транспортных происшествий", - заключила эксперт.