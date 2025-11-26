ЛДПР призвала обязать работодателей открывать спецсчета на депортацию мигрантов

Депутаты от партии разработали соответствующий пакет законопроектов и направили его на заключение в правительство

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала пакет законопроектов, который обязывает работодателей открывать специальные банковские счета и размещать на них средства для оплаты штрафов иностранных работников за нарушения миграционного режима, а также для финансирования их возможной депортации или административного выдворения. Законопроекты, направленные на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР разработала два законопроекта, первый - обяжет работодателя открывать специальный банковский счет для размещения средств, которые в будущем смогут покрыть потенциальные расходы на депортацию или уплату штрафов за нерадивых иностранных работников. Второй документ вносит изменения в КоАП - если мигрант не уплатит назначенный ему штраф, взыскание автоматически произойдет с данного спецсчета работодателя. Обяжем предпринимателей отвечать рублем за тех, кого привлекают к работе. Убежден, это дисциплинирует бизнес, снизит нагрузку на бюджет и позволит эффективнее контролировать приезжих специалистов", - сказал ТАСС Слуцкий.

Предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" новой статьей, устанавливающей обязанность работодателей, за исключением нанимающих высококвалифицированных специалистов, формировать специальный целевой банковский счет для обеспечения финансовых обязательств иностранных работников. Средства со счета будут предназначены для оплаты административных штрафов за нарушение миграционных правил, а также для покрытия расходов, связанных с депортацией или административным выдворением иностранного гражданина.

Уточняется, что на счет работодатели должны будут перечислять сумму не ниже нормативов затрат на депортацию или выдворение, которые определит уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. Счет может открываться как на конкретного работника, так и на всех иностранных сотрудников компании одновременно. Кроме того, уточняется порядок списания средств, возможность последующего взыскания расходов с работника после прекращения трудового договора и механизм уменьшения суммы на счете при сокращении численности иностранных сотрудников.

Также предлагается внести изменения в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, если административный штраф, назначенный иностранному гражданину или лицу без гражданства, работающему в РФ, не уплачен в установленный срок, его взыскание может осуществляться за счет средств, размещенных работодателем на специальном целевом банковском счете. Это закрепляет прямую связь между обязательством работодателя по формированию счета и взысканием штрафов за нарушения миграционных правил.