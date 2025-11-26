ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Формулу начисления выплат по больничным предложили пересмотреть

Член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина указала на то, что "многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе"
01:15
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина предложила пересмотреть формулу расчета больничных, поскольку многие работники не оформляют нетрудоспособность из-за уменьшения выплат. Об этом она сообщила в разговоре с ТАСС.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность пересмотра формулы расчета выплат по больничным. Сейчас многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе. Такое неправильное отношение к своему здоровью приводит к хроническим заболеваниям, а иногда и к очень печальным случаям", - сообщила Косихина.

Она отметила, что больничный рассчитывается из среднего дневного заработка, помноженного на коэффициент страхового стажа и количество дней болезни. Косихина также выразила уверенность, что существует возможность обсуждения справедливого дифференцированного расчета, в особенности для людей, чей заработок равен или немного превышает МРОТ с добавлением от 3 до 5% к основному больничному для данной категории граждан за счет средств работодателя.

"Считаю, что такие меры, несомненно, позволят укрепить социальную защиту граждан, мотивировать их заботиться о своем здоровье и в конечном итоге повысить общую производительность труда", - добавила Косихина. 

