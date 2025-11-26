В Якутске открылся Северный форум

Мероприятие продлится до 28 ноября

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) открылся в Якутске, всего насчитывается свыше 100 очных спикеров из России и 6 зарубежных стран. Мероприятия проходят с 26 по 28 ноября, сообщил ТАСС исполнительный директор секретариата форума Владимир Васильев.

"В очном формате мы ожидаем прибытие 107 человек, из них более чем 30 - представители зарубежных стран - Китая, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, США, Камеруна. Кроме того, в формате онлайн к нам присоединятся спикеры из США, Норвегии, Дании, Бразилии, Мексики", - рассказал Васильев.

Он отметил, что традиционно в онлайн-формате форум привлекает слушателей не менее чем из 50 зарубежных стран.

В 2025 году СФУР проходит в шестой раз. Центральная тема форума в 2025 году - "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире".

Среди основных мероприятий - пленарное заседание, которое запланировано 27 ноября. "На пленарном заседании мы обсудим глобальные тренды развития партнерства в меняющемся мире, где с разных точек зрения попробуем рассмотреть перспективы развития партнерства в многополярном мире. Рассмотрим Арктическую зону, азиатское направление, а также наиболее перспективные направления для развития сотрудничества и, само собой, экономические, инвестиционные проекты, в том числе культурная и научная дипломатия", - отметил собеседник агентства.

В ходе форума на сессиях обсудят вопросы развития ядерных технологий, креативных индустрий, достижения углеродной нейтральности России, обеспечения северного завоза, сохранения языков и культуры народов Севера. В этом году Северный форум впервые предоставит площадку для мероприятия международного форума "Якутия и провинции Китая". Запланированы мероприятия Сибирско-Африканского консорциума и заседание Российско-Азиатского консорциума арктических исследований.

О форуме

Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.