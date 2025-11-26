Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать следующего снега

На этой неделе снег пройдет в среду, но вскоре растает, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

© Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Снег в Московском регионе на этой неделе пройдет в среду, однако он вскоре растает из-за теплой погоды. К выходным погода будет без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Количество осадков в Московском регионе заметно уменьшится. В среду будет выпадать мокрый снег, но он будет и таять, а в четверг при высокой температуре от него и вовсе следа не останется", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что в пятницу количество осадков будет совсем небольшим, возможен мокрый снег. А в понедельник на следующей неделе погода будет без осадков. Дело в том, что к началу следующей недели гребень высокого давления будет определять погоду. Ветер станет слабым, а небо - почти безоблачным. "Солнце будет улыбаться москвичам", - заключил он.