Депутат Башанкаев: военная медицина РФ подняла выживаемость раненых до 96%

Российские медики в вопросах тактической медицины раньше ориентировались на натовскую систему, однако опыт спецоперации показал, что многие ее элементы устарели, рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская военная медицина сделала колоссальный шаг вперед, благодаря чему выживают 96% госпитализированных с ранениями бойцов СВО. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

По его словам, главной задачей является именно эвакуация раненого.

"Если мы эвакуируем бойца и довозим его до госпиталя, то 96% из них выживают, возвращаются либо в строй, либо домой. Это колоссальный шаг вперед, такого не было никогда. В Великую Отечественную войну варьировались цифры 70-80%", - сказал депутат.

Он отметил, что раньше российские медики в вопросах тактической медицины ориентировались на натовскую систему, однако опыт СВО показал, что многие ее элементы устарели.

"Теперь наш опыт СВО является передовым. Теперь они у нас подучиваются. Когда у нас выходит несекретная статья, то ее сразу же переводят коллеги с той стороны, потому что это уникальный опыт", - сообщил парламентарий.