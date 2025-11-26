Рост цен на жилье в ДНР и ЛНР потребует изменения условий льготной ипотеки

В частности, в Донецкой Народной Республике цены на новые квартиры прибавили около 25%, сообщил владелец ГК "Добро" Иван Богатов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Увеличение цен на жилье в новостройках, которое фиксируется в этом году в воссоединенных регионах России, потребует пересмотра условий льготной ипотеки. Таким мнением с ТАСС поделился владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

"В этом году в Донецкой Народной Республике цены на новые квартиры прибавили около 25%, а в Луганской Народной Республике - более 12%. Потенциальной проблемой является то, что при таком росте стоимости на жилье лимит по льготной ипотеке сегодня составляет 6 млн рублей. Если 1 кв. м будет стоить 200 тыс. рублей, то это стоимость 30-метровой квартиры. И в этом случае государству придется либо серьезно сдерживать рост цен, либо повышать лимит, что потребует бюджетных затрат, либо придется увеличивать ставку", - сказал он.

Эксперт отметил, что абсолютно для всех граждан России в воссоединенных регионах действует льготная ипотека под 2%. Рост цен на жилье потребует увеличения ставки в два-три раза - до 4-6%. "Это серьезная задача", - добавил Богатов.

Как ранее сообщал ТАСС владелец ГК "Добро", Донбасс и Новороссия стали лидерами роста по ценам на новую недвижимость в России за год. Потенциал строительства жилья в воссоединенных регионах России на ближайшие годы при сохраняющейся господдержке может составить порядка 3 млн кв. метров в год. Они стали самым перспективным местом для развития девелопмента в стране.