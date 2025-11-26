Книгу "Оно" сняли с продажи из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений

По результатам экспертизы издательство примет решение о маркировке романа Стивена Кинга в соответствии с законодательством России, заявила гендиректор "АСТ" Татьяна Горская

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Издательство "АСТ" отозвало тираж романа "Оно" американского писателя Стивена Кинга в связи с жалобами на изображение в книге нетрадиционных отношений. Об этом в беседе с ТАСС заявила генеральный директор "АСТ" Татьяна Горская.

"Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение - и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству ", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что "Оно" издается в России уже не один десяток лет: к детальному изучению романа давно никто не обращался. Сегодня "АСТ" проводит еще одну, собственную, экспертизу произведения. "К нашему счастью, сейчас появляется возможность использовать искусственный интеллект для проверки изданных книг. Эти технологии мы начали использовать буквально на днях. Хотя в конечном счете, безусловно, итоги проверки подводит живой человек - эксперт", - обратила внимание Горская.

По результатам экспертизы коллектив издательства примет решение о маркировке романа Кинга в соответствии с законодательством России. "В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста", - заключила гендиректор "АСТ".

Ранее роман начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ это объяснили тем, что продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Также книга пропала с полок книжных магазинов.

"Оно" - роман, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв. Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой - их взрослой жизни (1985 год).