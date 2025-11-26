В Приморье впервые в России провели подростку очистку крови методом колонок "Нуклеокор"

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Медики в Приморском крае впервые в России использовали колонки "Нуклеокор" для очистки крови подростку. Об этом сообщается в Telegram-канале детских медучреждений "Детское здравоохранение Приморья".

В марте 2025 года 14-летняя девочка поступила в Краевую детскую клиническую больницу №1 во Владивостоке с системной красной волчанкой и острой почечной недостаточностью. Долгое время у подростка не было мочи, и врачи незамедлительно приступили к лечению. Организм пациентки два месяца не реагировал ни на одну из стандартных терапий, состояние девочки ухудшилось: она не могла дышать, говорить, двигаться и 77 дней провела в реанимации. Там ее периодически подключали к аппарату ИВЛ. Врачи решились на проведение терапии с использованием колонок "Нуклеокор".

"Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок "Нуклеокор", которые до этого в России применяли только у взрослых. Но мы пошли на такой риск, понимая, что другого варианта, другой возможности для этого ребенка нет", - рассказала главный внештатный специалист Минздрава Приморья, заведующая нефрологическим отделением Краевой детской клинической больницы №1 Ольга Семешина.

Всего с использованием оперативно закупленных для пациентки колонок провели девять сеансов по очистке крови. Девочка начала приходить в себя. Ее сняли с ИВЛ, дыхание подростка улучшилось, появилось немного мочи, начался процесс восстановления. После этого специалисты применили биологическую терапию. На 64-й день лечения функция почек восстановилась, появился диурез, подростка сняли с гемодиализа.

Сейчас биологическую терапию для девочки проводят в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.