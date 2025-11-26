В Москве ожидаются мокрый снег и до плюс 3 градусов

Атмосферное давление в столице составит 750 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, местами гололедица и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 2 градусов. Синоптики предупреждают о налипании местами мокрого снега.

Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.