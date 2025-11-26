Бюджет на поддержку родителей детей с инвалидностью намерены увеличить

Объем финансирования 2026 года на эти цели в два раза превышает ассигнования 2025-го, сообщили в пресс-службе Социального фонда России со ссылкой на главу организации Сергея Чиркова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает 25,9 млрд рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России со ссылкой на главу организации Сергея Чиркова.

"Объем финансирования следующего года в два раза превышает ассигнования текущего года. Мы видим, что мера подтвердила свою востребованность - количество обращений работодателей за возмещением затрат за девять месяцев текущего года возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно на 27% увеличилось количество родителей, пользующихся этой возможностью, а число оплаченных фондом дней по уходу за ребенком возросло на 59%", - отметил Чирков.

В Соцфонде уточнили, что родители детей с инвалидностью могут получить возможность брать до четырех оплачиваемых дополнительных выходных в месяц. Причем сделать это смогут оба родителя, распределив полагающиеся дни между собой, при условии, что оба работают. Накопить 24 дополнительных выходных дня также сможет каждый из них.