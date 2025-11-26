Вильфанд прогнозирует гололед и осадки в Московском регионе

Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Температура на 5-7 градусов выше нормы не создаст комфортных погодных условий из-за осадков и гололеда в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве теплая погода, но большой радости это не доставляет, потому что скользко, а завтра еще и добавятся осадки. Ветер в среду поменяет направление на восточное, но все равно будет насыщен влагой. Прогнозируется облачная погода и осадки в течение всего дня, преимущественно в виде мокрого снега. Также местами возможно налипание мокрого снега и гололедица", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что гололедица будет сопровождать москвичей все время в течение этой недели. Температура днем в среду составит плюс 1-3 градуса, по области - до плюс 5 градусов, что примерно на 5 градусов выше нормы. В четверг прогнозируется еще более высокая температура, на 6-7 градусов выше нормы, ночные температуры составят плюс 2-4 градуса, дневные - плюс 5-7 градусов, по области - до плюс 8 градусов. "Это не рекорды, но все равно это очень высокая температура, которая связана с переносом воздушных масс с юга", - уточнил он.

Затем ожидается ночная температура около 0, а дневная - от 1 до 6 градусов тепла по всему региону. Такой показатель на 5-6 градусов выше нормы. "И, по крайней мере, первый день декабря тоже зимней погодой не обрадует москвичей. Ночью температура будет около 0, а дневные значения составят от 0 до плюс 5 градусов", - рассказал он.