На северо-востоке Москвы завершается модернизация уличного освещения

Дополнительное освещение появляется в пешеходных зонах, на детских площадках и во дворах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Работы по модернизации систем уличного освещения завершаются в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В СВАО завершается модернизация систем уличного освещения. Дополнительное освещение появляется в пешеходных зонах, на детских площадках и во дворах", - говорится в сообщении.

Так, в Алексеевском районе установили 14 новых фонарей у проспекта Мира д. 11А, на улице Бестужевых д. 4А в районе Отрадное - 12 опор наружного освещения, а в районе Северное Медведково на улице Широкая д. 17к6 - 16 новых светильников.