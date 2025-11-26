В Чебоксарах после атаки БПЛА вводили ограничения для проезда транспорта

Объезд организовали по существующей улично-дорожной сети города

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чебоксар вводили временные ограничения движения транспортных средств после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщал в своем Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

"В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения всех транспортных средств по проспекту Ивана Яковлева (от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Ленинского комсомола), проспекта Мира (от пересечения с Эгерским бульваром до пересечения с проспектом И. Яковлева). Объезд организован по существующей улично-дорожной сети города", - написал Трофимов.

Позднее временно исполняющий полномочия главы города сообщил об отмене ограничений.

"Движение полностью восстановлено. <…> Ранее введенные временные ограничения на движение сняты", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил в своем Telegram-канале, что ранним утром была совершена атака БПЛА, жертв нет.

В новость внесены изменения (8:38 мск) - добавлена информация об отмене ограничений.