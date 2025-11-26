Активность вулкана Безымянный на Камчатке стала опасна для международных авиаперевозок

Код авиационной сменился с оранжевого на красный

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Код авиационной опасности вулкана Безымянного на Камчатке сменился с оранжевого на красный, его активность представляет опасность для международных авиаперевозок. Об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Авиационный цветовой код: красный. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Красный - наивысший код авиационной опасности. Ранее сообщалось, что в среду Безымянный выбрасывал пепел на высоту от 5,5 до 10 км. Последний на данный момент выброс зафиксирован в 06:35 мск.

Как ранее сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем 1-2 раза в год.