В Приморском крае продлили на три года субсидирование газификации частных домов

Меру поддержки предоставляют однократно в размере стоимости выполненных работ, но не более 380 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края приняло сразу в трех чтениях поправки в закон, которые продлили на три года компенсацию расходов по газификации частных домов льготным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Законом Приморского края было определено, что мера поддержки по газификации предоставляется однократно в отношении выполненных работ по подключению жилых домов к сетям газораспределения, осуществленных не позднее 31 декабря 2025 года, сейчас мы продлеваем срок до 2029 года", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра труда и социальной политики Приморья Антона Нечухаева.

В правительстве отметили, что выплаты предназначены для оплаты выполненных работ по подключению домов к сетям газораспределения, включая разработку проектной документации, монтаж внутридомового газового оборудования, пусконаладочные работы и работы, обеспечивающие подключение жилых домов к сетям газораспределения, а также приобретение внутридомового газового оборудования.

Мера социальной поддержки предоставляется однократно в размере стоимости выполненных работ, но не более 380 тыс. рублей. Воспользоваться ею могут льготные категории граждан, включая участников СВО и их семьи, ветеранов, семьи со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.