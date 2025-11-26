Минюст рассказал, что изменится при переходе ЗАГСов на электронный реестр

Единственным обязательным документом в бумажном виде останется свидетельство о рождении ребенка, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Единственным обязательным документом в бумажном виде останется свидетельство о рождении ребенка после перехода ЗАГСов на цифровую реестровую модель. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он отметил, что в работе ЗАГСов достигнут высокий уровень цифровизации, что дает возможность завершить переход на реестровую модель регистрации актов гражданского состояния. Это, по словам министра, "сведет к минимуму бумажный документооборот и поспособствует дальнейшему переводу услуг органов ЗАГС в электронный вид".

"Пропадет необходимость оформления бумажного документа. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина станет запись в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", - отметил Чуйченко.

"В бумажном формате на бланках строгой отчетности планируется оставить свидетельство о рождении в связи с тем, что свидетельство о рождении в ряде случаев используется в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего возраста 14 лет", - добавил он.

По его словам, Минюстом России законопроект о переходе на реестровую модель работы уже проработан с заинтересованными органами власти и "все находится в высокой степени готовности". При этом у граждан сохранится возможность оперативно получить выписку из реестра как в электронном, так и бумажном виде в любой момент, направив заявление через портал госуслуг или лично придя в ЗАГС.