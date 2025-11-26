В Ханты-Мансийске за сутки выпало чуть менее половины от месячной нормы осадков

Показатель составил 9,4 мм осадков

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный снег и метель прошли в Ханты-Мансийске - административном центре Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - днем и вечером 25 ноября, а также в ночь на 26 ноября, за это время в городе выпало чуть менее половины от месячной нормы осадков. Об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ханты-Мансийске днем и вечером 25 ноября, а также в ночь на 26 ноября была метель, и шел сильный снег. Сейчас во многих дворах сугробы, жители расчищают площадки, чтобы на машинах добраться до места работы и не застрять. Также активно работает снегоуборочная техника.

"За минувший день, вечер и нынешнюю ночь в Ханты-Мансийске выпало 9,4 мм осадков", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС сообщали, что норма за нынешний месяц в Ханты-Мансийске - 21,2 мм осадков.

Ранее в Югре региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупредило жителей, что днем 25 ноября и ночью 26 ноября в Югре в большей части муниципальных образований ожидаются сильный снег, метель и гололедица на дорогах.