Большинство опрошенных россиян планируют накапливать средства в 2026 году

По данным микрофинансовой компании "Займер", у 34,7% респондентов в планах как сберегать, так и брать в долг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. 42% россиян планируют в 2026 году сфокусироваться на накоплении средств. 10,8% граждан отдадут предпочтение кредитам, у 34,7% в планах как сберегать, так и брать в долг, а 12,5% не собираются ни занимать, ни копить. Об этом говорится в опросе микрофинансовой компании "Займер" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, среди тех, кто в следующем году планирует сберегать, 8 из 10 хотят увеличить откладываемую сумму по сравнению с 2025 годом, тогда как оставшиеся 19,7% рассчитывают направлять на накопления столько же или меньше, чем в этом году.

В качестве инструмента для сбережений в 2026 году 38,1% респондентов собираются хранить деньги на накопительном счете, а 19,4% - на вкладе. Приобрести ценные бумаги хочет каждый десятый -11,8%, а 8,3% задумываются над инвестициями в недвижимость. Вместе с тем, хранить деньги наличными планируют 30,7% респондентов.

При этом среди той части опрошенных, которая в новом году готова прибегать к кредитам, 24,6% собираются использовать средства для ремонта жилья или машины. Еще 16,5% планируют профинансировать покупку недвижимости и столько же - автомобиля. Пойти в отпуск на заемные средства хотят 15,9%, а 11,4% рассчитывают взять кредит для лечения. Над приобретением техники и электроники в долг задумываются 8,5% респондентов.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из числа подписчиков официального сообщества "Займер" в соцсети "ВКонтакте".