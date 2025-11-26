На некоторых территориях Югры ожидаются морозы до 38 градусов

В администрации Нижневартовского района региона жителей предупредили о резком похолодании в муниципалитете

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сильные морозы до 38 градусов ожидаются в ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 26-28 ноября. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

"Прогноз погоды по Югре 26 ноября: облачно с прояснениями. <…> Температура <…> ночью в Нижневартовском, Березовском, Белоярском районах минус 22-27 градусов Цельсия, местами до минус 35 градусов Цельсия. 27-28 ноября <…> температура ночью минус 33-38 градусов Цельсия", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале администрации Нижневартовского района Югры жителей предупредили о резком похолодании в муниципалитете. "Внимание: резкое похолодание! 27 и 28 ноября в Нижневартовском районе ожидается сильное понижение температуры - ночью местами до минус 37 градусов Цельсия. В экстренных случаях звоните 112", - отмечается в предупреждении.