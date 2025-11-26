В Кемеровской области несовершеннолетним запретили покупать бензин

Исключение составляют подростки от 16 лет, у которых есть право управления транспортным средством

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Запрет на покупку бензина несовершеннолетним установлен в Кемеровской области. Соответствующий законопроект принят на очередном заседании парламента Кузбасса, онлайн-трансляция которого велась на сайте парламента.

"Участие в дорожном движении несовершеннолетних в качестве водителей транспортных средств, не имеющих права управления ими, является значительно угрозой безопасности дорожного движения. За 7 месяцев 2025 года произошел существенный рост ДТП с участием несовершеннолетних на 15,5%, а также травмированных в них подростков. В 33 случаях за рулем находились дети, пять детей погибли", - обосновала принятие закона старший помощник прокурора Кемеровской области Ольга Федяева.

Закон предусматривает запрет продажи бензина несовершеннолетним. Исключение составляют подростки от 16 лет, у которых есть право управления данным транспортным средством. Кроме этого, установлена административная ответственность для продавцов бензина несовершеннолетним. Размер штрафа для граждан составит 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц - 10-20 тыс. рублей, для юридических лиц - 20-50 тыс. рублей.