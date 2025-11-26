В Кемеровской области ужесточили правила выгула собак

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Правила выгула собак ужесточили в Кемеровской области, соответствующий законопроект принят на очередном заседании парламента Кузбасса, онлайн-трансляция которого велась на сайте парламента.

Согласно тексту законопроекта, владельцы собак обязаны не допускать самостоятельного выхода собаки за территорию домовладения. Кроме этого, выгул собак с ростом в холке более 30 см должен проводиться с применением и поводка, и намордника. Собаки ростом менее 30 см можно выгуливать либо с поводком, либо с намордником. Также запрещен выгул собак в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Кроме этого, детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать больших собак.

За нарушение дополнительных требований к выгулу собак предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей. Повторное нарушение повлечет наложение штрафа в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.