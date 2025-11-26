МВД: мошенники распространяют вредоносное ПО под видом антирадаров

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через так называемые пиратские сайты под видом APK-файлов, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мошенники под видом антирадаров начали распространять вредоносные приложения. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) в анонимных каналах и через так называемые пиратские сайты под видом APK-файлов.

"Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу "полезного приложения", скачивает APK из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания", - пояснили в киберполиции.