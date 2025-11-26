В "Туту" выяснили, с какими животными у россиян ассоциируются города РФ

Согласно совместному исследованию сервиса путешествий "Туту" и агентства "Сидорин лаб", граждане России связывают Санкт-Петербург с лошадьми, а при упоминании Казани чаще всего вспоминают кошек

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург чаще всего ассоциируется у россиян с лошадьми, Казань - с кошками, Краснодарский край - с дельфинами, а Мурманск - с китами, говорится в совместном исследовании сервиса путешествий "Туту" и агентства "Сидорин лаб" (есть у ТАСС). Эксперты проанализировали 560 тыс. сообщений в соцсетях за 2 года.

"Самые яркие ассоциации обнаружили в Санкт-Петербурге. Лошадей упоминали 4 800 раз - пользователи писали о конных прогулках и экскурсиях. Кошки в Петербурге на втором месте - 4 300 упоминаний. Большинство из них упоминается благодаря пушистым обитателям Эрмитажа. В Казани и Татарстане тоже в лидерах кошки - 3 400 упоминаний. Например, пользователи часто писали об экскурсиях, посвященных котам Казани", - отмечается в исследовании.

Краснодарский край ассоциируется у россиян с лошадьми и дельфинами, Мурманск и Мурманская область - с китами, Брянская область - с зубрами. Нижний Новгород и область ассоциируются с оленями. Они выступают и как символ города, и как туристическая достопримечательность.

Есть стереотипы, которые удалось подтвердить. Например, Ярославль действительно город медведей - 1 000 упоминаний. Калининград и Зеленоградск оказались городами кошек, а Сочи - дельфинов. Но многие стереотипы не подтвердились. Воронеж не ассоциируется с воронами, хотя название города намекает на это. Владивосток и Хабаровск не связывают с тиграми, хотя амурский тигр - символ Приморья, подчеркнули эксперты.

"Город может считать какое-то животное своим символом, но туристические маршруты, посвященные этому животному, не будут популярны в масштабах страны. Ассоциации чаще подтверждаются с распространенными животными - кошками, лошадьми, оленями", - объяснили авторы исследования.

Об исследовании

Эксперты изучили данные с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года по частоте упоминания в социальных сетях. Анализировали сообщения, где пользователи отмечали туристические достопримечательности, связанные с животными. Для исследования отбирали только те упоминания, в которых содержится прямое указание на город или регион. В итоговый массив попали только уникальные упоминания - с менее чем 10 дублями.