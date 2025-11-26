В Москве отремонтировали более 58 км барьерных ограждений после аварий

Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала года более 58 км барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 км таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.

"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 км в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и лобовое столкновение с другим транспортным средством", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.