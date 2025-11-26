Число жалоб жителей Запорожской области на банки выросло в три раза за 2025 год

Чаще всего жители региона сообщали о блокировке банковских операций и карт, проблемах при ипотечном кредитовании и мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб жителей Запорожской области на банки за девять месяцев 2025 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные ТАСС предоставили в пресс-службе отделения Банка России по Запорожской области.

"За девять месяцев 2025 года в Банк России поступило 114 жалоб от жителей региона - это более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло число жалоб на банки: 78 против 24 годом ранее", - говорится в сообщении.

Чаще всего жители региона сообщали о блокировке банковских операций и карт, проблемах при ипотечном кредитовании и мошенничестве, в том числе связанном с применением методов социальной инженерии.

При этом число жалоб на страховщиков осталось практически на прежнем уровне: шесть против семи годом ранее, отметили в реготделении ЦБ. Обращений не было ни об отказах в выплате страховки по договорам ОСАГО, ни о невозможности заключить договор, ни о неправильном применении коэффициента бонус-малус. В пресс-службе напомнили, что с октября прошлого года автовладельцы могут самостоятельно уточнять и оспаривать КБМ через сайт Национальной страховой информационной системы.