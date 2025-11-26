Володин: европейцы стали чаще переезжать в Россию

В МВД РФ каждый месяц подают заявки порядка 150 человек из европейских стран, отметил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Порядка 150 человек из европейских стран каждый месяц подают заявки в МВД России с целью переезда в РФ. Европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства - Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, чаще всего переехать в РФ хотят из Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Франции, Эстонии.

Как отметил Володин, среди причин выбора России граждане европейских стран называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола и нарастающие экономические проблемы на своей родине.