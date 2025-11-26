В Туве состоялась интронизация нового камбы-ламы

На церемонии были зачитаны поздравления от настоятелей буддийских монастырей из Индии, Монголии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Интронизация нового X камбы-ламы (верховного ламы) Тувы Лодена Шераба прошла в торжественной обстановке в Национальном театре Тувы, передает корреспондент ТАСС.

В Национальном театре Тувы прошла торжественная церемония интронизации нового X камбы-ламы Тувы Лодена Шераба. Шераб произнес священный текст клятвы, который обозначает принятие обязанностей камбы-ламы. На церемонии были зачитаны поздравления от настоятелей буддийских монастырей из Индии, Монголии.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что торжественная церемония является символом преемственности, обновления и укрепления веры. "Интронизация проходит в преддверие важнейших событий. <…> В 2026 году земля Тувы станет центром притяжения для всего буддийского мира. В нашей республике пройдет IV Международный буддийский форум. Это высочайшее доверие и великая честь для нас. Форма станет мощным свидетельством того, что Тува является не только географическим центром Азии, но и одним из значимых духовных центров российского буддизма", - сказал на церемонии глава Тувы Владислав Ховалыг.

Лоден Шераб (имя в миру Долаан Уржанай) сменил на посту верховного ламы Гелека Нацык-Доржу. Шераб окончил обучение в индийском монастыре "Дрепунг Гоманг", где получил ученую степень геше.

В Туве буддизм является одной из основных религий. В 2026 году республика примет Международный буддийский форум.