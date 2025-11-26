В Подмосковье заказали онлайн порядка 500 тыс. медсправок

В онлайн-формате можно заказать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и другие

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 500 тыс. медсправок в онлайн-формате заказали в Подмосковье с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала этого года в Подмосковье заказали почти 500 тыс. справок онлайн", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в онлайн-формате можно заказать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и другие.

Подчеркивается, что сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для абитуриентов, обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.