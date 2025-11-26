Умерла жена Ричарда Брэнсона Джоан Темплман

Ей было 80 лет

Редакция сайта ТАСС

Ричард Брэнсон и Джоан Темплман © Dominic O'Neill/ Boodles Boxing Ball Committee via Getty Images

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Жена основателя авиакомпании Virgin Atlantic Ричарда Брэнсона Джоан Темплман умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

"С разбитым сердцем сообщаю, что Джоан, моя жена и партнер <...>, скончалась, - заявил Ричард. - Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о каких только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром".

Подробности смерти Темплман не приводятся.

Брэнсон является седьмым в списке богатейших людей Великобритании. Его состояние оценивается в £4,7 млрд ($5,8 млрд).