В Самаре введут туристический налог для гостиничного бизнеса с 2026 года

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов сообщил, что вследствие введения налога прогнозируется поступление в бюджет города 95 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Самарская городская дума установила туристический налог, который начнет действовать на территории города с 1 января 2026 года. Предполагается, что сбор, взимаемый в местный бюджет с гостиничного бизнеса, составит 1% в 2026 году и увеличится до 5% к 2030 году, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается ввести на территории города Самары туристический налог, а также установить налоговые ставки <…> с дифференциацией по годам в 2026 году - 1%, в 2027 году -2%, в 2028 году - 3%, в 2029 году - 4%, в 2030 году и последующие годы - 5% от налоговой базы", - сказал заместитель главы Самары, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Согласно решению депутатов думы, туристический налог вступит в силу в Самаре с 1 января 2026 года.

Ссылаясь на данные УФНС РФ по Самарской области, Зотов сообщил, что вследствие введения налога прогнозируется поступление в бюджет Самары 95 млн рублей в 2026 году, 133 млн рублей в 2027 году, 143 млн рублей в 2028 году. Эти средства учтены в проекте бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Заместитель мэра Самары добавил, что полученные средства администрация планирует направить на благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание городской инфраструктуры, создание новых мест притяжения для гостей Самары.

Ранее решение об установлении с 2026 года туристического налога приняли в городах Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистневе и ряде муниципальных районов Самарской области.