Чеширский Кот стал любимым литературным образом животного у опрошенных россиян

В топе нет ни одной собаки, подчеркнули аналитики

Чеширский кот из фильма Тима Бертона "Алиса в стране чудес" © Walt Disney Pictures/ Entertainment Pictures/ ZUMAPRESS.com/ Reuters

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес", банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы узнать у пользователей, какие литературные образы животных им нравятся больше всего. Наиболее популярным персонажем сказок оказался Чеширский Кот, кот Матроскин и пантера Багира, сообщили ТАСС в пресс-службе "Литрес"

"Судя по результатам исследования, любимые животные россиян - коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки - ни пса Шарика, ни Белого Бима Черного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен - он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль - быть верным другом и надежным соратником. Они не отличаются хитростью и изощренным умом, и больше зависят от людей, чем кошки", - отметила шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.

Согласно результатам опроса, на первом месте среди всех сказочных персонажей оказался Чеширский Кот (38%) из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Вторую и третью позиции заняли также сказочные коты: кот ученый из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина (24%) и Кот в сапогах из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро (23%).

В числе любимых животных русской литературы также оказались представители семейства кошачьих. Лидером стал кот Матроскин (47%) из повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". На втором месте расположился кот Бегемот (43%) из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, а завершает топ котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

В зарубежной литературе предпочитают пантеру Багира (44%) из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. На втором месте почтовая сова Букля (30%) из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а на третьей строчке расположился мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%), также из "Книги джунглей".