В Новосибирске прокуратура внесла более 30 представлений

Это произошло из-за плохой уборки улиц и кровель от снега и наледи

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Плюсовая температура воздуха в конце ноября в Новосибирске привела к таянию льда и снега, в городе образовались лужи. В связи с плохой уборкой улиц и кровель от снега и наледи, облпрокуратура внесла более 30 представлений, сообщили в ведомстве.

Были выявлены многочисленные нарушения при содержании общественных пространств и придомовых территорий, что свидетельствует о несвоевременной и некачественный работе ответственных за эти участки. "В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью пешеходов, прокуроры внесли 35 представлений руководителям управляющих организаций, районных администраций и подведомственных дорожно-эксплуатационных учреждений, в отношении 23 должностных лиц дорожных учреждений и управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщили в надзорном органе.

Об аномально теплой погоде в Новосибирске

Из-за плюсовой температуры и осадков в городе образуется снеговая каша, лужи и наледь, жители жалуются на состояние тротуаров и дорог. По данным Западно-Сибирского УГМС, во второй половине ноября сохранялся "очаг тепла" над юго-востоком Западной Сибири, среднедекадная температура воздуха составила от минус 2 до плюс 5 градусов, что выше нормы на 3-5 градусов. В самом же начале ноября фиксировалась аномально теплая погода, были зарегистрированы рекорды, когда температура в регионе повышалась до 16 градусов.

Кроме того, в ноябре были обильные осадки. Наиболее интенсивными они были 12-13 ноября. В настоящее время в городе идет дождь, что усугубляет дорожную ситуацию - пробки оцениваются в шесть баллов.

По данным синоптиков, картина изменится в выходные - столбик термометра упадет до -25 градусов 29 ноября.