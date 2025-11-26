В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Она была обнаружена в Центральном районе города

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Авиабомба времен Великой Отечественной войны обезврежена в Волгограде пиротехниками Донского спасательного центра МЧС России, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Авиабомба ФАБ-250 была обнаружена в Центральном районе Волгограда 21 ноября при проведении земляных работ.

"В Волгограде пиротехническим расчетом Донского спасательного центра МЧС России была уничтожена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пиротехники вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили путем подрыва.