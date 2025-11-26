Комиссии начали обследование жилых домов в Чебоксарах после атаки БПЛА

Как сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов, основной акцент на ремонте оконных рам и стекол, чтобы как можно скорее восстановить комфорт в домах жителей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Специальные комиссии начали обследование жилых домов после атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

Читайте также

Пострадавшие в Чебоксарах и 33 сбитых БПЛА. Последствия атаки на регионы России

"Ситуация стабилизировалась. <...> Уже сейчас на месте к работе приступили четыре специальные комиссии для обследования жилищного фонда и оценки нанесенного ущерба. Основной акцент на ремонте оконных рам и стекол, чтобы как можно скорее восстановить комфорт в домах жителей", - сообщил Трофимов.

По его словам, состав комиссий включает специалистов управы по Ленинскому району администрации города, представителей управляющих компаний и членов советов многоквартирных домов. "Комиссии тщательно обследуют пострадавшее имущество и в ближайшее время начнут работы по устранению повреждений. Мы координируем все усилия, чтобы восстановление прошло быстро и качественно", - сообщил руководитель города.