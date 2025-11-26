ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Журналистку Ксению Ларину объявили в розыск

По какой статье ищут женщину, неизвестно
Редакция сайта ТАСС
07:19
обновлено 07:30

Ксения Ларина

© Анатолий Струнин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (настоящее имя Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом), по статье УК. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Следственный комитет в конце сентября возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении Лариной. По версии следствия, не позднее марта она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством об иноагентах.

Ранее журналистка работала на радиостанции "Эхо Москвы". В 2023 году она была признана Минюстом иноагентом. Проживает за пределами РФ. 

