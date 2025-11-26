Суд снял арест с имущества бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Это связано с прекращением исполнительного производства

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока снял арест с имущества бывшего мэра города Олега Гуменюка, осужденного за взяточничество на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В январе 2023 года Ленинский районный суд приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. В мае того же года Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и смягчил приговор суда первой инстанции до 12 лет лишения свободы.

"В связи с прекращением исполнительного производства в отношении Гуменюка О. В. все назначенные меры принудительного исполнения и наложенные в связи с этим ограничения в отношении должника должны быть отменены, в связи с чем судом указанное ходатайство удовлетворено и арест, наложенный постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока на имущество Гуменюка О. В. в виде 8 объектов недвижимого имущества, в том числе и транспортные средства, отменен", - указано в сообщении.

Олег Гуменюк был мэром Владивостока с конца марта 2019 года по май 2021 года. В октябре того же года его задержали по уголовному делу о взятках. Суд установил, что Гуменюк получил деньги от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.