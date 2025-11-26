Школьников Оренбурга переводят на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

За прошедшую неделю произошел рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 42,5%

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Образовательный процесс в очной форме приостановят на полторы недели для учащихся 2-х - 8-х классов школ Оренбурга из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"С учетом эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРИ, уровня регистрируемой заболеваемости в сравнении с эпидемическими порогами, результатов лабораторного мониторинга и в целях предотвращения распространения гриппа и ОРИ среди населения областного центра по предписаниям Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области приостановлен с 27 ноября по 6 декабря 2025 года образовательный процесс в очной форме для учащихся вторых - восьмых классов в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей, детских спортивных кружках и секциях города Оренбурга", - сказано в сообщении.

За прошедшую неделю, по данным ведомства, произошел рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 42,5%, максимально - среди школьников 7-14 лет (в 1,8 раза). Высокая интенсивность эпидемического процесса, как уточняется в сообщении, отмечается в Оренбурге. По данным лабораторного мониторинга среди циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа А (H3N2), продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии.