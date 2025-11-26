В Кемерове требующие закрытия аэропорта работы перенесли на 2027 год

Как сообщил губернатор региона Илья Середюк, на период закрытия будут организованы трансферы в аэропорт Новокузнецка, который рассчитан на пассажиропоток около 1 млн человек

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту в Кемерове, из-за которого он должен закрыться, перенесен на 2027 год. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время прямой линии.

Первый этап реконструкции аэропорта Кемерова проводился в 2023 году, было обновлено чуть более 1 км взлетно-посадочной полосы. Осталось отремонтировать еще около 2 км. Общая стоимость оставшихся работ оценивалась в 7 млрд рублей, еще 20% от этой суммы будет добавлено для ускорения строительства.

"Потребуется заключение концессионного соглашения, мы с правительством РФ договорились о заключении такого соглашения в 2026 году. Сразу после этого мы начнем заготовку материалов. В 2027 году в строительный сезон выполним все работы. Предстоит закрытие аэропорта. <...> На период закрытия аэропорта будем организовывать трансферы в аэропорт Новокузнецка, который рассчитан на пассажиропоток около 1 млн человек", - сказал Илья Середюк.

Вопрос о необходимости реконструкции ВПП в аэропорту Кемерова в 2021 году поднимался на уровне президента. Путин после визита в регион отметил, что на собственном опыте ощутил неудобства при вылете из Кемерова из-за сильной тряски, и поручил кабмину проработать предложения по модернизации аэродромной инфраструктуры. Полная реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит кемеровскому аэропорту выполнять международные рейсы.