Мэр Энергодара: несмотря на обстрелы ВСУ, отопительный сезон проходит нормально

Необходимая подготовка и ремонтные работы на сетях были проведены вовремя, поэтому город своевременно получил паспорт готовности от Ростехнадзора, сообщил Максим Пухов

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Энергодаре проходит нормально, несмотря на периодические отключения электроэнергии из-за украинских атак на энергообъекты Запорожской области. Об этом ТАСС заявил мэр города - спутника ЗАЭС Максим Пухов.

Энергодар только второй год отапливается без использования ресурсов Запорожской АЭС и находящейся рядом с ней Запорожской ТЭС. Ранее дома и соцобъекты всегда обогревали с участием тепла, генерируемого этими объектами.

"[Атаки ВСУ на энергообъекты] безусловно влияют, потому что у нас все оборудование, в том числе которое участвует в производстве тепла, его передаче, оно использует электрическую энергию из внешних сетей. <...> В целом отопительный сезон проходит нормально, не скажу, что без проблем, потому что проблемы есть, как и в любом, наверное, населенном пункте. <...> Но все дома у нас подключены, соцобъекты подключены, и отопительный сезон в самом разгаре", - сказал Пухов.

При этом он подчеркнул, что необходимая подготовка и ремонтные работы на сетях были проведены вовремя, поэтому город своевременно получил паспорт готовности от Ростехнадзора. Глава города напомнил, два года назад в город были доставлены блочно-модульные газовые котельные из-за отсутствия тепла с ЗАЭС и ТЭС.

В августе на ЗАЭС сообщали ТАСС, что в отопительном сезоне 2025-2026 годы энергоблоки не планируют задействовать в обогреве Энергодара. Впервые энергоблоки не переводили в режим "горячий останов" и не использовали для отопления города в осенне-зимнем периоде 2024-2025 годы Однако была задействована тепловая инфраструктура станции. С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них во время отопительного сезона ранее находились в состоянии "холодный останов", один переводили в "горячий останов", то есть были разогнаны парогенераторы, чтобы подавать тепло в холодное время жителям Энергодара и в станционные сооружения. Весной его также переводили в режим "холодный останов" - безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.